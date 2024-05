La Dottoressa Gera Destro, vicepresidente S.I.G.O.T, dirigente medico presso l’ASP di Agrigento, ringrazia le forze dell’ordine, il personale sanitario, la società civile, tutte le forze politiche, gli enti pubblici e privati , le associazioni, il volontariato,gli amici tutti, nonché la direzione generale e l’ordine dei medici di Agrigento, per la solidarietà espressa.

“Mi auguro ,afferma,che questo evento possa stimolare ulteriore e più forte motivo per sostenere il difficile impegno che svolgono tutti i lavoratori del comparto sanitario e non, al fine di svolgere il proprio lavoro in sicurezza. Una professione, dice, che è anche una missione nei confronti di chi necessita di cure e che ogni giorno rappresenta lo sforzo di dare corpo ad una sanità pubblica efficiente ed efficace che possa servire i cittadini e le famiglie nel migliore dei modi. Sono certa,sottolinea, anche per questo, che la nostra direzione generale provvederà con tutti gli strumenti di cui dispone e tempestivamente a trovare soluzioni ai tantissimi casi, che sono rimasti nell’ombra. Rientrerò presto a svolgere il mio lavoro,e lo farò operando nel rispetto del giuramento di Ippocrate,da medico e riconfermando quei valori, comuni al buon vivere e alla possibilità di offrire una migliore qualità di vita a chi soffre e a quanti necessitano del mio impegno. Quest’ultimo voglio evidenziare,che va al di là di qualsiasi schieramento, come è giusto che sia e nella considerazione che lo stesso deve essere quello di ciascuno che si esprime nella politica e nella burocrazia, e che sia finalizzato a dovere di operare per costruire una sanità che sia rispettosa di quanto sancito dall’art 32 della Costituzione, che sancisce la salute come un fondamentale diritto del cittadino. E io , conclude,mi attiverò sempre per questo”.