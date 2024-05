in una domenica dalle temperature quasi estive, si è svolta la V edizione della Strafloridia, valida anche come IV prova del GP regionale,organizzata egregiamente dall’ ASD Floridia Running.

Una domenica di sport,divertimento e grandi risultati per l’A.S.D ProSport Castrofilippo .

Diego Sanfilippo nei primi 5 km primeggia la gara, lasciando un lungo vuoto dietro di sé. L’unico che resiste a distanza è il maltese Mattew Xuereb.

Sanfilippo stacca il crono a 34’44” e vince la Strafloridia.

Ottimo risultato anche per Rosario Lo Verme in ripresa dopo un piccolo infortunio ferma il crono a 39’47”.

Toni Taibi chiude la sua gara in 52’47” , migliorando di ben 5 minuti il suo tempo sui 10km.

La coppia Lo Brutto e Rumè, nonostante la forma fisica non ottimale, concludono la gara sotto l’ora.

Prossimo appuntamento domenica 12 maggio a Vittoria.