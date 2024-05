Grande soddisfazioni arrivano da Melilli(SR) ove si è disputata la 1° StraMelilli, terza prova del Sicily Bronze Races , organizzata dalla Polisportiva Atletica Hybla.

Un percorso molto tecnico.

Diego Sanfilippo conclude i suoi 10km fermando il crono a 34’16” e classificandosi 3°assoluto e 1° di cat SM45 a soli 12″ dal secondo e 46″ dal primo assoluto ed appena 7″ dal suo PB conquistato la scorsa domenica a Messina.

Mentre il trio di atleti : Rosario Lo Verme, Michele Mazzara e Michele Ingrassia, i quali stanno seguendo il GP di Mezze Maratone , domenica 28 aprile hanno corso a Marsala la 9° edizione della “Maratonina del vino” valida come 4° prova del 22° GP Sicilia.

Michele Mazzara,allenato dal coach Salvatore Paci,conquista il suo nuovo PB con un crono di 1h24’21” che lo piazza dopo 4 prove al 6° posto della classifica individuale SM40 .

Rosario Lo Verme, nonostante un piccolo malessere durante la gara, chiude il percorso in 1h31’35” mantenendo un terzo posto nella classifica individuale SM55 .

Michele Ingrassia sta recuperando la sua forma fisica gara dopo gara, concludendo la sua mezza in 1h54’59”.

Risultati che fanno ben sperare per la gara di domenica prossima a Floridia.

Ad maiora semper