Il Primo Maggio verrà inaugurata nei locali della Casa Museo del Giudice Livatino la Mostra Fotografica dal titolo: “NERO SIMBOLO – SUB TUTELA DEI”.

Ideata dall’Associazione Casa Museo Giudice Livatino, che ormai da anni si occupa di divulgare la Memoria del Giudice Beato e della sua famiglia, col patrocinio del Comune di Canicattì. Questa mostra racconta, attraverso degli scatti fotografici gli aspetti più intimi e profondi della vita del Giudice Beato e dei suoi genitori, nel loro vissuto quotidiano ed in tutta la loro umanità.

Le fotografie sono state scattate all’interno della Casa in cui il Giudice ha vissuto tutta la sua vita insieme agli adorati genitori ed ognuna è legata ad oggetti ad essi appartenuti ed ancora conservati nella loro originale integrità.

Anche l’auto su cui il Giudice viaggiava il giorno del suo brutale assassinio, amorevolmente custodita dalla famiglia Terrana, è stata utilizzata per realizzare gli scatti fotografici.

Il titolo “NERO SIMBOLO – SUB TUTELA DEI” nasce da un intimo pensiero che il Giudice Livatino, dopo aver vinto il concorso in Magistratura, scrive nella sua agenda nel luglio 1979:

“…Che il Signore mi aiuti a fare onore a questo nero simbolo”.

La toga non era per lui un abito formale da indossare nell’esercizio del suo mandato, ma rappresentava l’incarnazione dei valori della Giustizia e della Fede in cui ha creduto fino all’ultimo istante della sua via. Anche in questo momento riesce a fondere

il Diritto con la Fede, come il Codice e il Vangelo che teneva sulla sua scrivania.