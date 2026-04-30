Determina dirigenziale dell’Area Affari generali del Comune di Campobello di Licata.
Report sulla riscossione dei proventi relativi alla Carta di identità elettronica, dal giorno 1 al 15 aprile.
Questi tutti i dati raccolti: accertamento di entrata: 24 mila euro; riscossioni precedenti: euro
12.630, 47; riscossioni con atto odierno: euro 2.940, 47; residui da conservare: euro 8.429, 44.
Il documento comunale e’ depositato nell’Ufficio Finanziario, guidato da Antonio Fortunato Domenico Pitrola, responsabile del settore Affari Finanziari.
Giovanni Blanda