

I componenti dell’Associazione” La Sagra”, ringraziamo tutti coloro che in questi anni avete creduto in noi e nel nostro progetto. Progetto che nasce nel 2011 dall’idea di alcuni componenti per la valorizzazione del nostro territorio attraverso i due piatti tipici della cucina campobellese, lu ‘Mpurnatu e la’ Mpanata.

Inoltre, vogliamo ringraziare tutti coloro che si sono spesi per la riuscita dell’evento. Grazie ai nostri compaesani, agli sponsor, alle attività commerciali, alle associazioni, agli stendisti, alle autorità civili, militari e religiose, ai visitatori, senza i quali la Sagra non avrebbe raggiunto il suo successo.

Noi componenti vi salutiamo, il tempo passa inesorabilmente e abbiamo deciso, unanimemente, di affidare alle forze giovani il proseguo della nostra splendida iniziativa.

Ci auguriamo che la nostra festa di Primavera possa proseguire per molti anni ancora, con lo stesso spirito e lo stesso entusiasmo.

Associazione ” La Sagra”.