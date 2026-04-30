Il titolare di un mini-market è stato aggredito, picchiato e rapinato di alcune bottiglie di alcolici da almeno due giovani malviventi. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di lunedì nella centralissima via Atenea.

I malviventi sono entrati nel locale intorno a mezzanotte e si sono scagliati contro il commerciante prendendolo a schiaffi e pugni. Poi la fuga con alcune bottiglie di alcolici. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno medicato l’uomo. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Nucleo Radiomobile. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere che insistono nella zona.