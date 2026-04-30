Al via da parte dell’amministrazione comunale di Canicattì guidata dal sindaco Vincenzo Corbo gli interventi di manutenzione all’interno della villa “Stefano Saetta” al viale della Vittoria. da alcuni giorni operai del comune stanno effettuando degli interventi di tinteggiatura delle panchine che si trovano all’interno, la sistemazione dei giochini, la pulizia straordinaria dell’unico polmone verde di cui dispone la città. Con l’arrivo della bella stagione sono parecchi i cittadini di Canicattì che scelgono la villa comunale per trascorrere qualche momento di relax e soprattuto per permettere ai bambini di giocare in sicurezza. Si tratta di interventi quelli che vengono eseguiti a spese dell’ente. Questo in attesa che partano i lavori di sistemazione del verde e dei selciati che sono stati finanziati al comune di Canicattì dalla regione siciliana per un importo di 40 mila euro. Proprio ieri in comune è arrivato il decreto di finanziamento della somma immediatamente disponibile ed è per questo motivi che i lavori prenderanno il via a breve.
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