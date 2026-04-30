I carabinieri della Tenenza di Favara, insieme ai militari del Nucleo Radiomobile, hanno arrestato un trentasettenne per i reati di violenza sessuale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è accusato di aver tentato di avere un approccio di natura sessuale con una ventiquattrenne. Il fatto sarebbe avvenuto nell’abitazione dell’indagato. Lì i carabinieri hanno fatto irruzione trovando la giovane in uno stato di agitazione.

Una successiva perquisizione ha permesso di rinvenire anche un panetto di hashish e altri quattro grammi della stessa sostanza in un fazzoletto. Trovati anche due bilancini di precisione e un taglierino intriso di sostanza stupefacente. L’indagato, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e portato in carcere. Nelle scorse ore è comparso, assistito dall’avvocato Daniele Re, davanti il gip per l’udienza di convalida. Il giudice ha sostituito la custodia in carcere con la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.


ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE