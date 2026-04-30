Avviso alla cittadinanza di Campobello di Licata del Comune.

Giovedì (30 aprile), dalle ore 8 alle ore 14, nel territorio comunale, saranno effettuati interventi di derattizzazione delle caditoie e controlli sugli erogatori.

Le operazioni rientrano nelle attività programmate per la tutela dell’igiene pubblica e la sicurezza sanitaria. Lo ha comunicato il Sindaco Vito Trrrana.

Giovan Blanda