Avviso alla cittadinanza di Campobello di Licata del Comune.
Giovedì (30 aprile), dalle ore 8 alle ore 14, nel territorio comunale, saranno effettuati interventi di derattizzazione delle caditoie e controlli sugli erogatori.
Le operazioni rientrano nelle attività programmate per la tutela dell’igiene pubblica e la sicurezza sanitaria. Lo ha comunicato il Sindaco Vito Trrrana.
Giovan Blanda
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Campobello di Licata, interventi di derattizzazione delle caditoie
Avviso alla cittadinanza di Campobello di Licata del Comune.