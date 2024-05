Dopo il grande successo di domenica scorsa dove Castrofilippo ha visto una vera e propria invasione di migliaia di persone che si sono recate nel comune agrigentino per assistere al concerto dei Collage continuano anche oggi i festeggiamenti in onore di Santa Rita. Alle 20.30 serata di cabaret con Giuseppe Castiglia che sarà accompagnato dal gruppo “Ruby & Co”. Ad aprire la serata l’esibizione della giovane promessa della musica leggera italiana Nicole Paci. Undici anni di Canicattì Nicole nonostante la sua giovanissima età ha già partecipato a diversi contest a livello nazionale. Oggi a Castrofilippo continuerà la vendita delle Rose di Santa Rita nell’apposito banchetto che è stato allestito dai volontari. Rose benedette giunte direttamente da Cascia. Domani mercoledì le iniziative vedranno momenti esclusivamente religiosi. Alle 10 in piazza Savatteri distribuzione delle rose di Santa Rita. A seguire, alle 11, la santa messa. Alle 12 la supplica a Santa Rita e la benedizione delle rose. Alle 17,30 santa messa con predica del diacono Carmelo Amalfitano. Al termine la processione del simulacro di Santa Rita accompagnato dalla banda musicale. Al rientro i fuochi d’artificio. Anche quest’anno, come in passato, le celebrazioni sono state fortemente volute dalla famiglia Brucculeri di Castrofilippo. Hanno collaborato le associazioni “Usu Casa”, “Pi nichi e pi ranni” e “Giubbe Verdi” con il patrocinio dell’assessorato regionale al turismo.