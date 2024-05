Oggi (mercoledì 22 maggio) è l’apoteosi. Importanti appuntamenti di natura spirituale nella giornata odierna, “clou” dei festeggiamenti. Alle ore 10, in piazza Savatteri, distribuzione delle rose di Santa Rita. A seguire, alle ore 11, la Santa Messa, alle ore 12 la supplica a Santa Rita e benedizione delle Rose. Alle 17.30, Santa Messa, con predica del diacono Carmelo Malfitano. Al termine la processione per le vie del paese del simulacro di Santa Rita, accompagnato dalla banda musicale. Al rientro i fuochi d’artificio. Le celebrazioni – così come nel passato – , sono state volute dalla locale famiglia Brucculeri. Diverse associazioni hanno dato la loro collaborazione: “Usu Casa”, “Pi Nichi e Pi Ranni”, “Giubbe Verdi”. L’egida è dell’assessorato regionale al Turismo.

Giovanni Blanda