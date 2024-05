Un anno e quattro mesi di reclusione per aver messo a segno un furto in una casa in quel momento posta sotto sequestro. Lo ha disposto il tribunale di Sciacca che ha condannato un 49enne di Ribera. La vicenda risale al 2019.

L’imputato, insieme ad un’altra persona che viene giudicata separatamente, si sarebbe intrufolato in un appartamento sequestrato in via degli Appennini. Una volta dentro avrebbe portato via tutti gli elettrodomestici: televisione, lavatrice, tostapane.