E’ stato un successo che va al di la di ogni aspettativa. Tantissimi fedeli da ogni parte della Sicilia e della provincia di Agrigento hanno reso omaggio a Santa Rita a Castrofilippo nei giorni delle celebrazioni che sono state organizzate dai promotori della festa . Per la prima volta, quest’anno la festa di Santa Rita a Castrofilippo ha assunto anche un momento importante non solo sotto il profilo religioso con l’obiettivo di fare conoscere sempre di più questo piccolo centro della provincia di Agrigento famoso per la Cipolla Paglina e per le attività di ristorazione che offrono piatti genuini tipici del territorio. Elementi questi che sono da sprono per gli organizzatori che vogliono ulteriormente valorizzare e far crescere non solo il culto nei confronti della Santa dei Miracoli Impossibili ma anche l’economia del paese. “Siamo soddisfatti- dichiara Filippo Brucculeri uno degli organizzatori- per la perfetta riuscita della festa di Santa Rita- Vogliamo ringraziare coloro i quali in questi giorni sono venuti a trovarsi a Castrofilippo per condividere con noi momenti di fede e di svago. Un grazie a tutti gli sponsor che ci hanno permesso di portare a Castrofilippo i Collage e Giuseppe Castiglia che hanno riscosso notevoli consensi. Purtroppo- conclude Brucculeri- non abbiamo avuto da parte dell’amministrazione comunale la collaborazione che ci aspettavamo e di tutto questo siamo davvero rammaricati. Nonostante tutto stiamo già iniziando a lavorare per l’edizione della festa di Santa Rita 2025 che vogliamo far crescere ulteriormente sotto il profilo religioso ed artistico affinché diventi un punto d’attrazione non solo per il nostro paese ma anche per l’intera provincia di Agrigento”