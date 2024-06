Con decreti del Commissario straordinario del Comune di Campobello di Licata, Teresa Burgio, sono stati affidati Incarichi a un dirigente comunale per rappresentare, assistere e difendere l’ente campobellese, contro ricorsi presentati da contribuenti.

Nel dettaglio: ricorso in commissione tributaria di primo grado di Catania promosso da Rosa Furnari,

ricorsi avanzati da Paolo C. F., Teresa Liuzza, Maria Giuliana Lo Curto e Rosa Diana. Tranne il primo ricorso, gli altri sono stati inoltrati alla commissione tributaria di Agrigento.

Il Commissario straordinario ha delegato il responsabile organizzativo gestione comunale Entrate e Sviluppo economico, Giovanni Gioacchino Puleri.

Giovanni Blanda