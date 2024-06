Ordinanza comunale sulla viabilita’ in occasione della ricorrenza del Corpus Domini a Castrofilippo. Domenica 2 giugno, con inizio alle ore 18 e fino alla conclusione dell’evento in programma, sara’ vietata la circolazione e la sosta dei veicoli in Piazza XX Savatteri, vie Sauro. Genova, Cannatone, Pascoli, Raffaello, Liberta’, Michelangelo, viale Bonfiglio, via Trieste e ancora Piazza Savatteri.

Il provvedimento comunale ordina il piazzamento della relativa segnaletica verticale nelle zone interessate. Alla polizia municipale l’incarico della vigilanza.

Giovanni Blanda