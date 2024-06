Si spaccia per un carabiniere e, facendo pressione su un’anziana, riesce a farsi consegnare gioielli per un valore di circa ventimila euro. L’ennesima truffa ai danni della fasce più deboli della popolazione si è verificata a Sciacca. Si tratta di una pratica ormai diffusa in provincia dove nelle ultime settimane si sono registrati diversi casi simili come a Canicattì, Ravanusa e nella stessa Agrigento. L’ultimo, in ordine di tempo, riguarda una 74enne.

La donna è stata raggiunta da un finto carabiniere che le aveva prospettato “guai giudiziari” per il figlio se non avesse pagato 5 mila euro. Una somma che la pensionata non aveva in casa e cha ha deciso di “coprire” consegnando i gioielli di famiglia. Secondo una prima stima il valore ammonterebbe a 20 mila euro. A prenderli in consegna un complice del finto militare. La donna soltanto in un secondo momento ha capito di essere stata raggirata e ha così denunciato l’accaduto ai carabinieri.