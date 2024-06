Incidente mortale nel Palermitano, sulla SS 118 ‘Corleonese-Agrigentina’. Un ragazzo – Dario Mortellaro, ventenne di Santo Stefano Quisquina – è morto nello scontro frontale tra un’auto e un camion avvenuto a Prizzi. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni, al km 58,500. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine.

La notizia della morte del giovane ha sconvolto la piccola comunità di Santo Stefano Quisquina dove sono stati sospesi i festeggiamenti in occasione di Santa Rosalia. Così in una nota il comitato: “A causa del grave lutto che ha colpito l’intera comunità di Santo Stefano Quisquina, il Comitato Festeggiamenti Santa Rosalia 2024 comunica la sospensione di tutte le manifestazioni previste per la giornata odierna in segno di lutto. Siamo profondamente addolorati per la tragedia che ha colpito la famiglia Mortellaro e Cacciatore con l’improvvisa perdita del giovane Dario che tocca tutta la comunità stefanese”