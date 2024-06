Le pietre nella notte comunicano. Tra poco ci saranno le elezioni ma non serve litigare perché come si dice in Argentina, se si litiga tra fratelli quelli di fuori ti mangiano.

Non litigate e pensate a salvare ciò che è stato lo splendore di Campobello Città d’Arte. Salviamo la Valle della Divina Commedia. In passato ho proposto di creare nelle scuole dei corsi per giovani affinché diventassero delle guide capaci di parlare e raccontare la storia e l’arte di questo paese. Ma chissà come, questo progetto come tanti altri, sono spariti.

Alla fine degli anni ’80 insieme ad Olga Macaluso abbiamo ideato questo progetto delle pietre dipinte e in collaborazione con giovani come Angelo Falsone ed altri artisti, abbiamo lavorato tanto per realizzarlo. Chiunque vincerà le elezioni dovrà fare dei progetti e non parlare di arte soltanto in questo periodo. Bisogna parlarne sempre.

di Silvio Benedetto

LE OPERE D’ARTE IN RIVOLTA: UN VOLTO DIPINTO CI INTERROGA

Parco della Divina Commedia – Valle delle pietre dipinte

Campobello di Licata

(Agrigento)



Riprese di Silvia Lotti

07 Giugno 2024