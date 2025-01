Già quasi a salutare il fuggente 2024 i Silvi hanno voluto portare un saluto della Sicilia in Liguria.

Un saluto formato da dipinti e canto .

L’ evento è avvenuto al Cantiere della Memoria ( Le Grazie, Spezia)

davanti ad un splendido mare in una bahia luminosa. Scenografia scelta da Silvia Lotti per realizzare un altro dei suoi video creativi.

Per questo ha voluto invitare Giovanna Caruana a Le Grazie la quale prestó la sua immagine e la sua voce percorrendo splendidamente , come indicazioni di regia, un itinerario lungo riva e lungo barche d’epoca ormeggiate.

Le riprese di Silvia Lotti documentarono anche un bel momento colloquiale di Silvio Benedetto con il pubblico durante il quale il maestro italoargentino fece visionare opere di pittori siciliani de ‘L’Isola che c’è ‘.

La presenza simbolica di questi pittori siciliani attraverso i loro dipinti e la presenza fisica di Giovanna Caruana costituirono il centro, non solo delle riprese per il video ideato da Silvia ma anche il cuore dell’ incontro ‘L’Isola che c’è approda a Le Grazie’ ,voluto , come nella tradizione dei Silvi, per dialogare con diverse realtà.

Non mancarono interventi provenienti dal pubblico, spontanei e simpatici, come quello di alcuni pittori di Le Grazie, che hanno accorso portando le propri opere.

I loro dipinti, in un bel fuori programma, sono stati esibiti e commentate al pubblico da Silvio.

Ora, già nel nuovo anno, e già in Sicilia a Campobello di Licata in provincia di Agrigento, per concludere un primo momento del dialogo, i Silvi propongono : ‘La via del mare : ‘Liguria in Sicilia ‘ con un fitto programma:

mostra di artisti liguri, esposizione di libri e fotografie ed un omaggio musicale a Fabrizio De Andrè.

Sabato 18 gennaio ore 18 Saletta Bar Minerva.