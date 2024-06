Un 60enne è stato denunciato dai carabinieri a Regalbuto, in provincia di Enna, per incendio boschivo. Per gli investigatori dell’Arma è stato lui ad appiccare il rogo che nei giorni scorsi ha mandato in fumo circa dieci ettari di macchia mediterranea a ridosso del centro abitato del paese. I militari intervenuti dopo una chiamata al 112 hanno ricostruito l’accaduto e raggiunto il presunto responsabile che è stato condotto in caserma per ulteriori accertamenti. Per domare le fiamme è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Leonforte e del personale della Protezione civile di Regalbuto.