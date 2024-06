Ancora una truffa in provincia di Agrigento. A finire nelle maglie di un falso perito assicurativo è stata una casalinga di 67 anni di Santo Stefano Quisquina. Il modus operandi è sempre lo stesso. Un truffatore, spacciandosi per un perito di una assicurazione, ha contattato la donna dicendole che se non avesse voluto far finire nei guai il marito avrebbe dovuto consegnare 1.500 euro e i gioielli.

Il malvivente, con buone argomentazioni, aveva fatto credere che il marito fosse rimasto coinvolto in un grave incidente e che avrebbe rischiato guai giudiziari se la donna non avesse pagato. E così, in effetti, è avvenuto. La casalinga ha consegnato circa 6 mila euro tra gioielli e preziosi. Soltanto più tardi ha capito di essere stata truffata e così ha presentato una denuncia.