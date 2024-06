Seicento chili di pesce detenuti in un magazzino abusivo sono stati sequestrati dalla Guardia costiera e dalla Polizia di Stato a Palermo. Militari e poliziotti hanno ispezionato una cella frigo in un deposito a Brancaccio, dove erano stati stoccati sette esemplari di pesce spada e circa 300 chili di tonno rosso a tranci in stato di congelamento, detenuti senza idonea documentazione attestante la tracciabilità. Complessivamente sono stati sequestrati circa 600 chili di prodotti ittici e per il responsabile del deposito è scattata una sanzione amministrativa pari a 1.500 euro. Il pesce è stato giudicato non idoneo al consumo umano dai veterinari dell’Azienda sanitaria provinciale e consegnato a una ditta specializzata per la distruzione e smaltimento. Il personale dell’Asp ha contestato al trasgressore la mancanza di Scia per il deposito, elevando un verbale di 3.000 euro.