I Carabinieri della Stazione di San Vito Lo Capo hanno arrestato un 23enne di nazionalità straniera (Somalia), per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma, durante un servizio perlustrativo appiedato notavano il 23enne che passeggiava con atteggiamento sospetto nelle vie del centro cittadino e che, alla loro vista cercava di far perdere le proprie tracce tra la folla. A seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di cocaina e hashish suddiviso in dosi per circa 10 grammi oltre alla somma contanti di quasi 300 euro. A seguito del rito direttissimo sono stati disposti per lui gli arresti domiciliari.