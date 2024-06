Castrofilippo, selezione del Comune di un professionista esperto in comunicazione integrata, indirizzata allo sviluppo di azioni rivolte al marketing territoriale, culturale e turistico, per la stipula di un contratto di collaborazione. Selezione anche di un agronomo. Il Comune versa in difficoltà dal punto di vista della presenza in servizio di personale. Per altre informazioni rivolgersi all’Ente locale.

Giovanni Blanda