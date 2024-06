Consiglio comunale a Campobello di Licata. Prima adunanza, dopo la recente consultazione amministrativa. La seduta oggi ( martedì 25 giugno), con inizio alle ore 18, presso la sala consiliare “Giudici Saetta e Livatino” del Palazzo di Città. Sono 9 gli argomenti all’ordine del giorno, tutti rientrano nell’alveo dell’elezione del sindaco e dei consiglieri comunali. A convocare la massima assise cittadina, il commissario straordinario Teresa Burgio, nominata dalla Regione, nell’agosto scorso, in seguito all’annullamento dell’elezione del sindaco di allora, Antonio Pitruzzella, da parte del Consiglio di giustizia amministrativa. Ecco gli altri argomenti in agenda:

esame delle condizioni di ineleggibilità e candidabilità per la convalida dei consiglieri comunali, eventuale surroghe e l’esame degli eventuali ipotesi di incompatibilità dei consiglieri comunali. Inoltre, all’ordine del giorno:

elezione del presidente e del suo vice del consiglio comunale, comunicazioni del neo sindaco e l’elezione della commissione elettorale comunale.

In virtu’ dello Statuto comunale, se dovesse mancare il numero legale ad inizio o durante la seduta di prima convocazione, l’adunanza sarebbe sospesa e determinerebbe il suo automatico rinvio ad una seconda convocazione, nel giorno successivo, col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

Giovanni Blanda