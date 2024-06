Sabato 22 giugno, il calcio amatoriale si è ritrovato protagonista sulla splendida isola di Procida (Campania) con il primo trofeo nazionale “Amici Senza Confini”, organizzato da Onofrio Costagliola, direttore sportivo dell’Amatori Calcio Procida, in collaborazione con Fabio Di Pasquali. L’evento ha visto anche la partecipazione di alcuni giocatori dell’ASD Quelli del Venerdì di Ravanusa guidati da Totò La Marca.

Le Squadre di Calcio amatoriali che hanno partecipato sono state quattro:

Amatori Calcio Procida (Campania)

Moscati Avellino Team (Campania)

Amatori Calcio Acquesi (Piemonte)

Rappresentativa Italian Friends (Brianza/Sicilia/Portogallo/Albania team che racchiude atleti provenienti da: Casatenovo – Biassono – Vedano A.L. – Lissone – Ravanusa – Canicattì – Catania – Agrigento – Durazzo –

Lisbona).

Il torneo si è aperto con un calcio d’inizio simbolico da parte di don Lello Ponticelli della Diocesi di Napoli, il quale ha ricordato le parole del Santo Padre sullo sport come veicolo di aggregazione. Successivamente, l’inno nazionale è stato magistralmente eseguito dal tenore Raimondo Ponticelli, emozionando il pubblico presente.

Le partite del torneo si sono svolte con un formato di mini-torneo con incontri incrociati tra le quattro squadre.

1. Moscati Avellino Vs. Amatori Acqui Terme 0 – 1

o Il primo incontro ha visto prevalere l’Amatori Acqui Terme, grazie a un gol segnato nei minuti finali.

2. Amatori Procida Vs. Rappresentativa Italian Friends 0 – 1

o La Rappresentativa Italian Friends ha vinto con un gol decisivo di Paolo Romano.

3. Rappresentativa Italian Friends Vs. Moscati Avellino 1 – 5

o Moscati Avellino ha dominato la partita con una prestazione eccellente di Francesco Messina.

4. Amatori Procida Vs. Amatori Acqui Terme 0 – 2

o Amatori Acqui Terme ha dimostrato un’ottima padronanza di gioco, portando a casa la vittoria.

5. Amatori Procida Vs. Moscati Avellino 0 – 1

o Il derby campano è stato intenso, con Moscati Avellino che ha segnato il gol della vittoria nel finale.

6. Rappresentativa Italian Friends Vs. Amatori Acqui Terme 0 – 2

o Nonostante una buona performance, la Rappresentativa Italian Friends ha ceduto negli ultimi minuti di gioco.

Classifica Finale:

1. Amatori Acqui Terme – 9 punti

2. Moscati Avellino – 3 punti

3. Amatori Procida – 3 punti

4. Rappresentativa Italian Friends – 3 punti

I premi individuali sono stati assegnati a:

Miglior Portiere: Luigi Giardina (Rappresentativa Italian Friends)

Miglior Giocatore: Giuseppe Messina (Moscati Avellino)

Capocannoniere: Samuele Zunino (Amatori Acqui Terme)

Dichiarazioni a Margine del Torneo:

Gaetano Piro (Presidente Amatori Procida): “Un’esperienza emozionante e significativa. Siamo orgogliosi di aver accolto queste squadre sulla nostra isola.”

Domenico Maisto (Direttore Sportivo Moscati Avellino): “È stato un privilegio rappresentare la nostra associazione in questo torneo emozionante.”

Ergis Topanxha (Capitano Rappresentativa Italian Friends): “Essere capitano degli Italian Friends mi riempie di gioia. Rappresento con orgoglio la Brianza e l’Albania.”

Totò La Marca (Presidente ASD Quelli del Venerdì Ravanusa): “Un piacere immenso unire simbolicamente l’Italia con le nostre iniziative.”

Onofrio Costagliola (Direttore Sportivo Amatori Procida): “L’organizzazione di eventi come questo nasce dall’amore per il calcio. Siamo felici del successo ottenuto.”

Fabio Di Pasquali (Presidente Rappresentativa Italian Friends): “Il nostro messaggio di inclusività e aggregazione è arrivato a destinazione. Continueremo a vivere esperienze senza confini.”

Il torneo “Amici Senza Confini” è stato un successo, dimostrando ancora una volta come il calcio possa essere un potente strumento di unione e amicizia tra persone di diverse provenienze.