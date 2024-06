Il Sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola, nella giornata di ieri ha comunicato alla cittadinanza, attraverso un video pubblicato sui social sulla sua pagina istituzionale, importanti aggiornamenti riguardanti la crisi idrica che sta affliggendo la comunità. Durante l’incontro con i vertici del Genio Civile, ha ricevuto la conferma che questo venerdì avverrà la consegna dei due pozzi comunali situati in contrada Cianciaramitu e in via Suor Maria Gargani.

Due mesi fa, l’amministrazione ha avuto l’intuizione di focalizzare l’attenzione su questi due pozzi comunali, inattivi da trent’anni, ma le cui condutture sono ancora collegate ai serbatoi centrali della rete idrica. Questa iniziativa è stata intrapresa con la speranza di trovare una soluzione alla grave crisi idrica che affligge la comunità. Finalmente, questa intuizione troverà una risposta concreta questo venerdì, quando i pozzi saranno consegnati e resi operativi.

L’utilizzo dei pozzi di contrada Cianciaramitu e di via Suor Maria Gargani, entrambi di proprietà comunale, rappresenta un passo fondamentale verso l’aumento delle risorse idriche disponibili per la comunità. Questo permetterà di ridurre significativamente i lunghi intervalli tra i turni di erogazione, portando un notevole sollievo ai cittadini che stanno affrontando una situazione estremamente difficile.

Il Sindaco Salvatore Pitrola ha espresso con determinazione: “Stiamo lavorando intensamente per potenziare queste risorse. L’acqua è un diritto inalienabile di tutti i cittadini e stiamo facendo tutto il possibile per risolvere nella nostra città quanto più possibile questa situazione drammatica. La collaborazione tra la mia amministrazione, la squadra di tecnici comunali e gli organi istituzionali competenti è essenziale per affrontare e superare questa emergenza.”

La comunità di Ravanusa può così sperare in un miglioramento delle condizioni attuali. Il Sindaco Pitrola in sinergia con gli organi competenti del tavolo di crisi provinciale continua a lavorare instancabilmente per trovare soluzioni efficaci e sostenibili per garantire che ogni cittadino abbia accesso a un bene così fondamentale come l’acqua.

https://fb.watch/sYh2zTYZT3/