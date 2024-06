Consiglio Comunale URGENTE, convocato e per la seconda volta disertato dalla maggioranza. Ci corre l’obbligo porre una domanda: Questo Consiglio Comunale è legittimamente costituito? Ci aspettavamo di affrontare temi importanti per la Città…

Ritengo che non abbiamo bisogno della Sarebbe opportuno informarsi meglio a chi dobbiamo caricare questo danno erariale: alla politica o al Funzionario? Ne parleremo con il Prefetto! un consiglio comunale convocato il 25 giugno alle ore 23:00, con notifica frettolosa inviata ai consiglieri comunali alle otto di mattina, del giorno dopo, tramite PEC e poi chiedono un approfondimento, mah! Ci stiamo credendo tutti! Sembrerebbe che il vero motivo non lo raccontino. Una cosa scandalosa. La verità’ è che, non potranno fare più consigli comunali fino a quando non risolveranno il problema. P.S. solo loro sconoscevano della proroga, convocando un consiglio comunale URGENTE, salvo poi disertarlo. Tutti gli altri Comuni, infatti, si sono attrezzati per approvare il PEF entro il 20 luglio.

Consiglieri comunali gruppo Michele Termini