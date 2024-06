Riconfermato Emanuele Alessandro Virzì come presidente provinciale della categoria Edilizia di Confartigianato Imprese Trapani.

Virzì, che coprirà il ruolo di presidente per i prossimi quattro anni, è stato votato dalle imprese del territorio aderenti a Confartigianato Trapani.

«Ringrazio le imprese che hanno posto fiducia in me e nel lavoro svolto in questi anni nel territorio trapanese – ha detto Virzì -. In questo periodo sono state realizzate tante iniziative nel campo dell’edilizia: penso, ad esempio, alla solidarietà, penso alla formazione, agli incontri per informare le imprese sulle attività innovative, sui Bonus Casa e il Bonus 110. In questi anni, insomma, Anaepa, l’associazione Nazionale edili, pittori e affini e Confartigianato Trapani sono sempre state accanto alle imprese edili».

Tra le iniziative da ricordare, gli eventi periodici realizzati per esporre le difficoltà burocratiche e creditizie che le imprese riscontravano con gli Istituti di credito e le consulenze gratuite, realizzate grazie al supporto di Edilcassa Sicilia, per risolvere le problematiche sul DURC di congruità per i lavori superiori a 70 mila euro.

«Con Confartigianato Edilizia – ha spiegato Virzì – abbiamo realizzato più iniziative di quelle che avevamo inizialmente programmato. Noi siamo contenti di dare una mano alle imprese, non solo per i problemi aziendali ma anche per aiutarle a crescere. Abbiamo intanto riprogrammato il nuovo tavolo di lavoro per i prossimi quattro anni, cercando sempre di fare il massimo per tutelare la nostra categoria. Avremmo poi modo di fare crescere nuove figure per creare tavoli tecnici e laboratori artigianali grazie all’iniziativa “Il Maestro Formatore Artigiano”, figura di grande rilievo nel mondo dell’edilizia che porterà sicuramente conoscenza, esperienza nel mondo edile e che farà in modo che i più giovani riescano a inserirsi in questa categoria che ha un ruolo importantissimo per il nostro territorio».