La cittadina di Campobello di Licata festeggia oggi (domenica 30 giugno) il Santo Patrono San Giovanni Battista. E’ il momento conclusivo dei festeggiamenti Alle ore 19, nella Chiesa Madre “”San Giovanni Battista””, celebrazione della santa messa. A seguire, con inizio alle ore 20, si snoderà per le vie cittadine, la solenne processione del santo. Al termine, i fuochi di artificio in Piazza XX Settembre. E’ la Chiesa Madre dell’Unità pastorale “Maria, madre della chiesa”” ad organizzare i festeggiamenti. Per l’occasione, con ordinanza sindacale, istituito il divieto di transito nelle vie Napoli e Vittorio Emanuele, dalle ore 19 alle ore 24. Fanno eccezione le forze dell’ordine, i mezzi di soccorso pubblico e le persone invalide.

Giovanni Blanda