Una vettura con un giovane alla guida è stata fermata dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Sant’Agata, impegnati in un’attività antidroga nei pressi del casello autostradale di Rocca di Capri Leone. Il conducente alla vista dei militari, nel verosimile tentativo di evitare di essere scoperto, ha gettato dal finestrino un piccolo involucro che, prontamente recuperato e controllato, si è scoperto custodire oltre 40 grammi di cocaina. Per questo il 26enne, con precedenti penali anche per reati specifici, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato e condotto in caserma per l’espletamento delle formalità di rito inerenti al suo arresto. La droga è stata sequestrata per essere inviata ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi di laboratorio.L’arrestato si trova ora agli arresti domiciliari a disposizione