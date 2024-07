Incidente sul lavoro nell’agrigentino. Un operaio albanese di 41 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto in una fossa in un terreno in contrada Scirinda, a Calamonaci. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava effettuando alcuni scavi quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe caduto dalla ruspa che manovrava. L’operaio è finito dentro la buca ricoperto da uno strato di terra. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e del distaccamento di Sciacca. I pompieri sono riusciti a liberare l’uomo. Sul posto è atterrato un elisoccorso che trasferito immediatamente il 41enne in ospedale.