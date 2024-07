Ennesima truffa ai danni di anziani in provincia di Agrigento. Gli episodi, nonostante gli appelli delle forze dell’ordine, sembrano moltiplicarsi. L’ultimo in ordine di tempo ha visto suo malgrado protagonista una novantenne agrigentina. Il copione è sempre lo stesso. Un falso carabiniere ha chiamato prima a casa e poi al cellulare affermando che un parente si trovasse nei guai per un incidente provocato e che, per aiutarlo, la donna avrebbe dovuto pagare.

L’anziana ha risposto di non avere soldi ma preziosi e gioielli. E così, poco dopo, alla porta si è presentato il truffatore che ha ritirato quanto di valore e addirittura dei diamanti. Il valore non è ancora stato quantificato. La donna ha capito di essere stata truffata quando è riuscita a contattare il familiare. Al via le indagini della polizia per risalire agli autori di queste truffe.