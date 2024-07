Campobello di Licata, Valle delle Pietre Dipinte, 28 giugno 2024, non è un problema soltanto di Campobello, è del mondo dell’opera d’arte moderna, degli artisti di Fiumara d’arte, di Gibellina. Bisogna salvaguardare le opere d’arte contemporanee e se ci sono gli artisti ancora in vita, bisogna parlare con loro, dialogare e creare insieme. Ma la gente deve protestare e arrivare dove altri non arrivano. Non possiamo aspettare i tempi della politica perché l’arte è come un figlio che bisogna far crescere. L’ingresso dell’inferno sarebbe dovuta essere un’entrata misteriosa e particolare ma qualcuno nel 2015 l’ha voluto stravolgere senza pensare che il contesto delle pietre, era tutt’uno, un’opera unica. Ci sono 110 massi di travertino d’Alcamo dipinti in ogni lato per raccontare Dante. Adesso non posso passare perchè c’è un muretto inutile e costoso. Nessuno la può vedere interamente. Hanno messo delle orrende luci davanti alle pietre, nel mio progetto sarebbero dovute essere posizionate in maniera che non si vedessero. Ci sono dei faretti dentro pozzetti di calcestruzzo e dei muretti che a volte coprono le opere.

La pietra dell’Accidia rappresenta bene questi ultimi tempi.

di Silvio Benedetto

LE PIETRE PARLANO – Accidia

Parco della Divina Commedia – Valle delle pietre dipinte

Campobello di Licata

(Agrigento)

https://youtu.be/ubYUQGqd064 v

Riprese di Silvia Lotti

28 Giugno 2024