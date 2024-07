A Palermo, un operaio di 52 anni è caduto da un’impalcatura in via Lanza di Scalea. Stando alle prime ricostruzioni, una tavola di legno si sarebbe improvvisamente spezzata, facendo precipitare l’uomo da un’altezza di circa 3 metri.A lanciare l’allarme sono stati i colleghi del 52enne, che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118, che hanno trasportato l’operaio al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia; le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Al via le indagini da parte degli agenti di polizia e i tecnici Asp dello Spresal, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.