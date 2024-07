Un incendio è divampato questa mattina in una rivendita di auto in via Piave, a Canicattì. Sono stati alcuni residenti a lanciare l’allarme dopo aver sentito dei botti e un forte odore di bruciato.

Sul posto è intervenuta una squadra di Vigili del fuoco che, dopo aver spento le fiamme, hanno messo in sicurezza l’area. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero diverse le auto danneggiate dal rogo. Al momento non si conoscono le cause. Al via le indagini.