L’amministrazione comunale di Ravanusa ha istituito il Laboratorio “”CerAmica: le forme parlano del museo. Imparare, Conoscere, sperimentare”.

La partecipazione è gratuita. Iniziativa rivolta ai ragazzi da 12 in su, per un massimo di 30 iscritti.

La civica amministrazione vara l’iniziativa: “”Partecipa al laboratorio di ceramica, per conoscerla, sperimentare le tappe della lavorazione, diffondere la cultura dell’ artigianato, per conoscere il Museo e le opere in esso contenute.

Verrà realizzato un grande bassorilievo che si ispirerà a importanti reperti esposti al Museo “Salvatore Lauricella” di Ravanusa

Sono previsti 4 incontri di 2 ore, dal 22 luglio al 10 agosto, coordinati dal Prof. Salvatore Navarra del Liceo Artistico di Ravanusa. Il manufatto prodotto nel laboratorio riporterà i nomi dei partecipanti e sarà collocata sulla facciata di un immobile pubblico.

Compilare e consegnare il modulo al Comune.

Per informazioni telefonare al numero 3475308235.

Oltre al corso di ceramica, nello stesso periodo, si prevede la formazione di giovani guide del museo per cui i ragazzi potranno scegliere di parteciparvi. Essi saranno guidati da un volontario dell’associazione, per essere protagonisti dell’ attività “”Notte al Museo””.

GIOVANNI BLANDA