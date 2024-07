“Con un utile di oltre 18,8 milioni di euro conseguito nell’ultimo esercizio finanziario, l’Ircac raggiunge un traguardo storico e dimostra l’efficacia delle politiche di sostegno alla cooperazione e la solidità dell’istituto”. Lo dice l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, commentando l’attivo conseguito dall’Istituto regionale per il credito alla cooperazione nel 2023.

Tamajo, “Svolta significativa per sistema cooperativo siciliano”

“Si tratta di una svolta significativa per il sistema cooperativo siciliano, un risultato che è frutto di un lavoro continuo e concertato, volto a promuovere lo sviluppo di queste forme societarie sul nostro territorio. Un successo che nasce da una gestione in ripresa – aggiunge l’assessore rivolgendosi, in particolare, alla presidente del cda, Vitalba Vaccaro – e da una strategia mirata a rafforzare il settore cooperativo, un pilastro fondamentale dell’economia siciliana. È anche la conferma della validità delle politiche regionali di sostegno alle imprese che pone le basi per ulteriori iniziative di carattere economico e sociale. Continueremo – conclude Tamajo – a lavorare per favorire l’accesso delle cooperative al credito e sostenere nuovi progetti che possano contribuire alla crescita e all’occupazione nella nostra regione”.

Programmazione fiere internazionali, Tamajo “Sosteniamo le nostre aziende”

Pochi giorni fa è stato approvato il piano di programmazione degli eventi fieristici internazionali per il secondo semestre del 2024 e il primo bimestre del 2025 con decreto del dirigente del dipartimento Attività produttive. Contestualmente, approvato e pubblicato l’avviso a manifestazione d’interesse, finanziato con risorse pari a 4 milioni di euro, a valere su fondi POC 14/20 Azione 1.3.1, per la selezione di micro, piccole e medie imprese siciliane interessate a partecipare in presenza alle manifestazioni fieristiche internazionali previste nel periodo luglio – ottobre 2024.

“Questa programmazione rappresenta un passo significativo verso la crescita e l’internazionalizzazione delle nostre imprese – dice l’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo – Partecipare agli eventi fieristici internazionali permette alle aziende siciliane di confrontarsi con realtà diverse, acquisire nuove competenze e ampliare il proprio mercato. Il nostro impegno è volto a sostenere e promuovere l’eccellenza siciliana nel mondo, e siamo convinti che questa iniziativa contribuirà a rafforzare la nostra economia locale”.

Potenziare competitività imprese siciliane

L’obiettivo dell’iniziativa è potenziare la competitività delle imprese siciliane e valorizzare la loro presenza sui mercati internazionali, offrendo loro un’opportunità e una vetrina unica per presentare i propri prodotti e servizi a una platea globale. Il calendario delle fiere internazionali in programma fra luglio e ottobre 2024 prevede: Vento d’Italia, piattaforma commerciale cinese, la fiera multimarche di New York Now – Summer market, Vicenza Oro, Milano Fashion & Jewels, ISM Middle East a Dubai, Marcomac a Verona, Missione Emirati Arabi, lo Smau di Milano per le startup, Expo 2025 su artigianato ad Osaka, Grand Pavois La Rochelle di nautica, Sial di Parigi, Smart City Expo, Big 5 sul sistema casa a Dubai, International Boat Show e Artigianato in fiera a Milano.