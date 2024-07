Notte di fuoco a Licata. Un’auto è stata danneggiata da un incendio in via Carmelo Cuttaia. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona che hanno visto fiamme e fumo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina. I pompieri, dopo alcune ore, sono riusciti a mettere in sicurezza la zona e spegnere il rogo. Al via le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto e verificare la causa del rogo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.