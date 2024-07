Scattate le ordinanze sindacali sulla viabilità in diverse zone della cittadina.

Eccole: dalle ore 19 alle ore 24, inibizione al traffico veicolare della via De Amicis, nel tratto compreso tra le vie Alicata e Grieco.

Istituiti divieti anche in Via Incorvaia, tra le vie Churchill ed Edison; Via Trosky, tra le vie Louxembourg ed Edison; Via 4 Novembre, tra le vie Massaua e Somalia.

Tutti i provvedimenti comunali sono validi fino al 30 Settembre.

Inibizione alla circolazione veicolare, inoltre, in Via Barbera, tra le vie Gramsci e 4 Novembre, sino al giorno 11 settembre, dalle ore 19 alle ore 24, nei giorni festivi e prefestivi.

L’Ufficio tecnico comunale incaricato ad apporre segnali stradali e transenne, le forze dell’ ordine ad eseguire ordinanza.

Giovanni Blanda