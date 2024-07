A Ravanusa, parla il sindaco Salvatore Pitrola: “”Ad inizio anno abbiamo presentato ogni progetto esistente proveniente dalla Regione e dal Ministero per la realizzazione di alcune attività del nostro Ferragosto 2024, in modo da gravare meno sul bilancio comunale, riuscendo a mantenere sempre un buono standard qualitativo.

Con grande soddisfazione cominciano ad arrivare i primi frutti del nostro lavoro:

16.000 euro dall’assessorato Enti locali

10.000 euro dall’assessorato al Turismo

8.000 dall’assessorato Beni Culturali

20.000 euro, in attesa di conoscere l’esito dal Ministero della Cultura

Un evento in particolare, che presto vi sveleremo unirà tradizioni, cultura, carretti siciliani, gruppi folkloristici, ‘’tammurinara’’, sbandieratori e 100 figuranti in abiti seicenteschi.

Siamo sempre al lavoro per la nostra cittadinanza cercando di programmare in anticipo e non tralasciare nulla. Le emergenze non bloccano i tanti obiettivi sui quali lavoriamo giornalmente perché siamo una squadra composta da tante idee e tante braccia””.

GIOVANNI BLANDA