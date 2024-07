Gli agenti della sezione Volanti della questura di Agrigento, al termine di un’attività investigativa, hanno denunciato un 43enne del posto per indebito utilizzo di carta di credito. La vicenda risale alla fine del mese di giugno scorso. L’indagato, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di essere entrato in possesso di una carta di credito di una pensionata di 85 anni.

La donna, come raccontato in sede di denuncia, aveva smarrito borsa e portafoglio nei pressi di piazza Ugo La Malfa, tra i banchi del mercato settimanale. La polizia ha così avviato le indagini e scoperto che da quella carta di credito erano stati effettuati alcuni pagamenti – sigarette e gratta&vinci – in una tabaccheria del centro di Agrigento. Al termine dell’attività gli agenti sono risaliti all’identità dell’uomo che è stato denunciato in stato di libertà.