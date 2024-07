Pubblicato dalla Regione Siciliana l’avviso per la selezione di micro, piccole e medie imprese siciliane interessate a partecipare a sei manifestazioni fieristiche internazionali dedicate al mondo del turismo e in programma nel secondo semestre del 2024.

I dettagli del bando

Il bando è relativo alla partecipazione istituzionale della Regione Siciliana a borse e fiere turistiche, si rivolge agli operatori del settore e prevede quali procedure e modalità seguire per l’acquisizione e l’allestimento delle aree espositive. Possono presentare domanda le aziende, in forma singola o associata con altre imprese, aventi sede legale nel territorio regionale e che non abbiano superato il tetto massimo previsto per gli aiuti in regime “de minimis”.

Obiettivi e finanziamento del progetto

Gli eventi fieristici sono individuati dal Piano operativo annuale 2024, predisposto dal dipartimento regionale del Turismo, l’obiettivo è quello di accrescere la competitività degli operatori di settore e di valorizzarne la presenza nei mercati esteri. La dotazione finanziaria, a valere sull’intero ciclo di programmazione dei fondi Pr Fesr 2021/2027, è di 7 milioni di euro.

“Sicilia prodotto turistico con svariate sfaccettature”

“La Regione Siciliana continua a investire sulla crescita delle attività turistiche ricettive, di ristorazione, ricreative, sportive e d’intrattenimento per sfruttare le opportunità di visibilità e internazionalizzazione offerte dalle fiere – dice l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata – La Sicilia è un prodotto turistico con svariate sfaccettature, che va promosso a livello internazionale e questi eventi di grande caratura rappresentano una vetrina strategica per mostrare e raccontare la nostra Isola e le sue potenzialità e consentire alle imprese turistiche di proporre la loro offerta all’attenzione dei tour operator mondiali”.

Il calendario degli eventi fieristici

Previste in calendario la fiera World tourism event (Wte) di Genova sui beni Unesco, dal 12 al 14 settembre, e IFTM prevista a Parigi dal 17 al 19 settembre (termine per le domande 15 luglio); la fiera Ttg a Rimini dal 9 all’11 ottobre e la manifestazione Wtm di Londra dal 5 al 7 novembre (per entrambe termine per le istanze è il 22 luglio); la Borsa internazionale turismo delle origini prevista a Matera dal 18 al 19 novembre e, infine, la fiera sul lusso Iltm di Cannes dal 2 al 5 dicembre 2024 (termine per inviare le adesioni è il primo settembre 2024).