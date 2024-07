Da fine giugno a inizio settembre 2024 tornano le Sere FAI d’Estate. Nei Beni del FAI, da Nord a Sud della Penisola, si prolungherà straordinariamente l’orario di apertura per offrire un’esperienza unica: proseguire la visita fino al tramonto per godere della particolare atmosfera delle serate estive con una vasta proposta di iniziative speciali. In calendario oltre 300 eventi, tra cui aperitivi e picnic al calar del sole, concerti e spettacoli sotto le stelle, brevi lezioni di astronomia, incontri culturali al tramonto, trekking e passeggiate guidate all’imbrunire alla scoperta dei territori ricchi di bellezze che circondano i Beni del Fondo per l’Ambiente Italiano (info e calendario completo su www.serefai.it).

Molti gli appuntamenti che si susseguiranno nelle sere estive al Giardino della Kolymbethra, Parco Valle dei Templi (AG), che aprirà al pubblico nelle sue ore più magiche. Tutti i venerdì d’estate, dal 12 luglio al 30 agosto, a partire dalle ore 20.30, con “Fuori cantina” si potrà intraprendere un viaggio enogastronomico attraverso i vini pregiati e le culture vinicole di cantine selezionate della provincia e della Regione. Accompagnato da esperti e sommelier, “Fuori cantina” è un percorso esperienziale e sensoriale sui vini siciliani, immerso tra alberi di agrumi e ulivi secolari. Organizzata in collaborazione con Salvo Ognibene, giornalista e consulente enogastronomico, e con Associazione Nettuno e Mediterraneo Yachting Club, la rassegna è patrocinata dal Parco della Valle dei Templi.

Biglietti: Intero 25€; Iscritti FAI 15€; Laboratorio bambini 6-12 anni 5€; Persone con disabilità 15€; visita e degustazione (8€ cad.) incluse nel prezzo.

All’insegna della cultura gli “Aperitivi letterari” in programma sabato 13 luglio e giovedì 29 agosto, dalle ore 20.30 alle 23. Degustando un buon bicchiere di vino ai piedi dell’ulivo secolare, si potrà trascorrere una serata accompagnati da letture dove non mancheranno gli incontri con gli autori e gli approfondimenti letterari. Aperitivo a cura di Mediterraneo Yachting Club.

Biglietti: Intero 7€; Iscritti FAI ingresso gratuito; Ridotto 6-18 anni 2€; Bambini fino ai 5 anni ingresso gratuito; Studenti 19-25 5€; Residenti del Comune di Agrigento 5€; Convenzioni ingresso gratuito; Persone con disabilità e accompagnatore ingresso gratuito; il biglietto non include l’aperitivo.

La rassegna “Al calar del sole” propone per le serate di domenica 14 e 21, sabato 20 e 27 luglio, e per giovedì 1° agosto e a seguire le serate del 3, 5, 15, 17, 24, 25, 31 agosto, dalle ore 20.30 alle 23.30, una serie di appuntamenti ai piedi dell’ulivo secolare accompagnati da buona musica, performance artistiche e racconti su quella che fu “la piscina sacra agli dei”. Accesso con regolare ticket di ingresso al sito, drink e food a cura di Mediterraneo Yachting Club non inclusi nel biglietto di ingresso.

Biglietti: Iscritti FAI ingresso gratuito; Intero 7€; Bambini fino ai 5 anni ingresso gratuito; Ridotto 6-18 anni 2€; Studenti 19-25 5€; Residenti del Comune di Agrigento 5€; Convenzioni ingresso gratuito; Persone con disabilità e accompagnatore ingresso gratuito; il biglietto non include l’aperitivo.

Immancabile l’appuntamento con “Astronomi per una notte”, l’osservazione guidata del cielo alla Kolimbethra che si terrà domenica 28 luglio, domenica 18 agosto e domenica 1 ºsettembre, dalle ore 21, i visitatori e astrofili, accompagnati dagli operatori del Planetario di Palermo, potranno partecipare all’osservazione guidata del magnifico cielo visibile dal giardino e, per chi lo desidera, sorseggiare un buon calice di vino o una bevanda fresca ai piedi dell’ulivo secolare.

Biglietti: Iscritti FAI ingresso gratuito; Intero 7€; Bambini fino ai 5 anni ingresso gratuito; Ridotto 6-18 anni 2€; Studenti 19-25 5€; Residenti del Comune di Agrigento 5€; Convenzioni ingresso gratuito; Persone con disabilità e accompagnatore ingresso gratuito; il biglietto non include l’aperitivo.