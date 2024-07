Sono stati sorpresi dai carabinieri a rubare ferro e rame da un’azienda di energia elettrica in contrada Fauma, tra Giardina Gallotti e Montaperto. I militari dell’Arma hanno denunciato, per l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso, tre persone.

Si tratta di un agricoltore di 39 anni e di due disoccupati di 24 e 22 anni. I tre uomini, approfittando del buio, erano riusciti ad asportare il materiale, accatastarlo e caricarlo su un veicolo. I carabinieri, però, sono arrivati al momento giusto e li hanno colti sul fatto.