Quattro milioni di euro per la ristrutturazione di ventisei asili nido in Sicilia. È stata pubblicata dall’assessorato della Famiglia e delle politiche sociali la graduatoria dei lavori ammessi a finanziamento, per circa 4 milioni. Si tratta del Fondo nazionale per le politiche della famiglia per la concessione di “Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socioeducativi per la prima infanzia”.

Obiettivi e benefici del finanziamento

“Continuiamo a perseguire l’obiettivo di incrementare la percentuale di bambini e bambine da 0 a 3 anni che usufruiscono dei servizi di prima infanzia – dice l’assessore alla Famiglia, Nuccia Albano -. Ciò contribuirà a potenziare le misure già messe in atto dalla Regione Siciliana, finalizzate a migliorare l’equilibrio tra vita lavorativa e privata e a incentivare l’inserimento delle donne nel mondo del lavoro”. I beneficiari del finanziamento inseriti in graduatoria sono cooperative sociali del terzo settore.

Ecco i nomi dei 26 asili vincitori, estrapolati dalla graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili:

1. Mamà – Nike Angels Soc. Coop. Sociale

2. Solar – Green – Park S. P. Clarenza – Rifunzionalizzazione e attrezzamento aree a verde I nidi di Neni – Accompagnare la Genitorialità – Impresa Sociale-ETS-Onlus (Fourseason)

3. ConSoSar – Potenziamento servizi socio educativi – Consorzio Stabile Sociosanitario Aretuseo

4. Le Officine di Econido – Cooperativa Sociale Solidarietà

5. L’isola delle coccole – Coop. Sociale L’Isola Che Non C’è

6. Micro-nido/Spazio gioco ”Il Circolo del Birichino OrtoLab” – ASAM Società Cooperativa Sociale

7. L’isola che c’è – Panta Rei Società’ Cooperativa Sociale

8. Progetto Baby Garden Academy – Baby Garden Academy Sooc. Coop

9. Progetto Mano nella Mano – Associazione Mano nella Mano ETS – APS

10. Il Covo dei Monelli – Villa Santa Maria degli Angeli Onlus

11. Volare – Associazione Ideazione Onlus

12. Gli amici di Snoopy – Società’ Cooperativa Sociale Kura

13. Nico e Nica – Società’ Cooperativa Sociale Nico e Nica College

14. Isola Magica – Isola Magica Società’ Cooperativa Sociale

15. L’isola che c’è – Hermes Cooperativa Sociale

16. Mamanido asilo e spazio gioco – Mamanido 2 Società’ Cooperativa Sociale E.T.S.

17. Micro Nido – ASOFA

18. I bambini nel parco dei limoni – rifunzionalizzazione del microasilo Parco dei limoni – Artisticamente Società’ Cooperativa Sociale Onlus

19. Micro nido spazio gioco Istituto Rogers – Cooperativa Carl Rogers

20. In crescita – Aspasia ETS

21. Il draghetto – Il Draghetto Società’ Cooperativa Sociale

22. Polepole – Pole Pole Società’ Cooperativa Sociale

23. Il nido e lo spazio gioco il giardino dei bimbi – Scuola Viva C.I.S.M.E. Società’ Cooperativa Sociale

24. Nido e Spazio – giochi Voglio Asilo – G.I.P. Società’ Cooperativa Sociale

25. Micro Nido “Madonnina dell’abbraccio” – Kleise Cooperativa Sociale A.R.L.

26. Spazio gioco sole luna – Soleluna Società’ Cooperativa – Impresa Sociale