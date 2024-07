A Campobello di Licata, aria dei festa. Tutto programmato per onorare la Beata Maria Vergine di Lourdes, da martedì 16 al 21 luglio. Si inizia con la celebrazione della “”Giornata degli sportivi””. Alle ore 17,30, mini torneo di calcio dedicato ai bambini. Alle ore 19, nella chiesa di Lourdes, sarà officiata la santa messa, seguirà la benedizione degli sportivi partecipanti.

I festeggiamenti proseguiranno per quasi un’intera settimana e culmineranno con la solenne processione del simulacro della Madonna di Lourdes per le vie del quartiere, e i tanto attesi fuochi di artificio.

La festa è organizzata dal comitato Festa di Lourdes e si tiene nell’omonima chiesa.

Giovanni Blanda