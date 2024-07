“Sono circa 200 milioni i fondi disponibili per la manovra estiva su cui dovrà lavorare l’Assemblea regionale siciliana nei prossimi giorni. Non c’è migliore occasione per destinare queste risorse ai Comuni, che vivono tantissime difficoltà, molti di questi in dissesto e pre dissesto finanziario. Vanno aiutati anche gli Enti locali usciti dal dissesto che registrano difficoltà a chiudere i bilanci, per evitare che precipitino di nuovo nel baratro finanziario. Così come appare obbligatorio liberare flussi finanziari a favore del comparto agricolo che sta subendo una grave crisi a causa della siccità. A mio avviso queste sono le priorità assieme al sostegno concreto alle imprese ed alle aziende che sono fondamentali per la crescita del Pil. Infine, ritengo che vada valorizzato anche il comparto turistico con una dotazione che sostenga l’iniziativa privata e quella pubblica”. Lo afferma Salvo Geraci, deputato regionale della Lega.