I sindaci siciliani eletti ad ottobre del 2020, in piena emergenza covid, per diversi mesi sono stati costretti a rimanere chiusi in casa con la chiara impossibilità di essere presenti fisicamente sul territorio per affrontare e risolvere le problematiche dei propri comuni. Questo ha determinato notevoli ritardi sulle attività da svolgere riducendo di almeno un anno la durata del mandato.

Ricordo che i sindaci che hanno governato nella precedente legislatura, rispetto a coloro che sono stati eletti nel 2020, hanno, proprio in virtù della emergenza pandemica, governato un anno in più.

E’ per queste motivazioni che proporrò un emendamento al disegno di legge sugli enti locali che si voterà in questi giorni in aula, che preveda lo slittamento della scadenza naturale del mandato dei sindaci eletti durante la pandemia, dall’ottobre del 2025 all’ottobre del 2026, potendo usufruire di un anno in più e permettendo loro di recuperare i mesi perduti.

Così in una nota il deputato questore della Lega all’Ars on. Vincenzo Figuccia